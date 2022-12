Convocati per Como

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Domani allo Stadio Sinigaglia dil’ultima di andata,– CITTADELLA con fischio d’inizio alle ore 15.00. Squalificati Danzi e Perticone, assenti per infortunio Baldini, Magrassi e Tounkara. 22 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca1 MANFRIN Filippo DIFENSORI3 FELICIOLI Gianfilippo5 DEL FABRO Dario 6 VISENTIN Santiago15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro19 CIRIELLO Vincenzo84 CASSANDRO Tommaso CENTROCAMPISTI8 MAZZOCCO Davide16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko11 BERETTA Gia30 LORES VARELA Ignacio90 ASENCIO Raul Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

