Ultima perturbazione del 2022 | porterà nubi | qualche pioggia e anche un po' di neve

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma - Gli ultimi giorni dell'anno saranno piuttosto scialbi sotto il profilo meteorologico a causa di un vortice polare troppo forte che non consente al flusso perturbato di compiere grandi ondulazioni verso le basse latitudini. In questo contesto le perturbazioni sfrecciano a grande velocità sul Nord Europa lambendo a stento il settore centrale ma una piccola flessione del campo barico prevista tra giovedì e venerdì consentirà a un fronte di instabilità guidato dal vortice atlantico di scendere leggermente verso l'Italia per interessare alcune regioni. Intendiamoci, non sarà un passaggio perturbato, ci vuol bene altro, ma in un contesto quasi piallato costituirà una dinamica degna di essere nominata perché riuscirà a portare, persinorovescio edebole nevicata in montagna, strettamente ...