Sigarette elettroniche | cosmetici e gioielli pericolosi per la salute Altra raffica di sequestri

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria hanno eseguito una serie di interventi a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per lapubblica. L’attività operativa, dispiegata su tutto il territorio di competenza del Reparto, comprensivo dei Comuni di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava e Torricella, ha permesso di individuare e di sottoporre complessivamente a sequestro circa 33.000 prodotti, tra i quali articoli di bigiotteria,, accendini,e decorazioni natalizie, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo” concernenti la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il Paese di origine, nonché l’eventuale ...

Per i riscaldatori e leci sarà una lieve flessione rispetto alla bozza precedente. Come fa notare Quifinanza.it, infatti, l'incremento della tassazione già previsto per il ...... di una gamma completa di prodotti innovativi e a potenziale rischio ridotto, alternativi alletradizionali (i prodotti a tabacco riscaldato glo, leVuse e i prodotti ... "Le sigarette elettroniche non andrebbero esposte nei negozi" Nel 2023 sigarette e tabacco subiranno un aumento del prezzo in base agli degli emendamenti contenuti nella Legge di Bilancio 2023, che hanno un solo scopo: rimodulare le accise fra i diversi prodotti ...Le ultime news sugli strumenti di riduzione del danno da fumo (sigarette elettroniche, Ends, HnB) in Italia e nel Mondo ...