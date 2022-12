Si infittisce il Toffanin-Sanremo Gate | Mediaset conferma il contatto con Amadeus

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un altro capitolo del giallo natalizio che vede protagonisti Silvia, anche se i due diretti interessati, non hanno commentato quello che sta succedendo. Tutto è iniziato da una nota Ansa pubblicata ieri, con dichiarazioni fatte da, che riguardavano la possibile presenza di Silvia. Nella nota si spiegava che la conduttrice di Verissimo era stata contattata dama che aveva declinato l’invito perchè non interessata a quel genere di prestazioni artistiche e anche perchè troppo impegnata con il suo Verissimo che va in onda due giorni alla settimana su Canale 5. Questa mattina, era uscita una notizia lanciata da Tvblog, che smentiva in parte il comunicato. Secondo i giornalisti di Tvblog, la ...