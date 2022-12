Oroscopo 2023 | è l’anno dell’amore per questi segni

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) E’ inutile svelare che tra tutte le previsioni, quella che ci interessa di più è l’per il. Come ogni anno non tutti isorridono, ma per chi è toccato dai favori di Venere in primis ci sono grandi notizie all’orizzonte. Come ogni anno il movimento dei Pianeti e i loro incastri porteranno grandi cambiamenti per alcunizodiacali: guardando ad amore e relazioni, vedremo come per alcunic’è la possibilità proprio di incontrare nella propria anima gemella o di consolidare un legame già esistente. Ora andiamo a vedere nel dettaglio in rigoroso ordine da calendario quali sono iil cuiporta in dote vagonate di amore. Le stelle di VelvetMAG: ...