Meraviglie | stasera torna Alberto Angela | per la prima volta in viaggio per l’Europa | si parte con Mont Saint-Michel Ecco tutte le tappe |SPOILER

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)con il suoalla scoperta delle “” che ci circondano. E in questa nuova serie intitolata “Stelle d’Europa”, varca per lai confini nazionali per esplorare, oltre a quelli italiani, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Simercoledì 28 dicembre, inserata alle 21.25 su Rai1, poi per tre settimane, per questo nuovo percorso che attraversada est a ovest, da sud a nord, alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun Paese, ma anche delle linee di una storia comune e di una comune identità. Oltre al racconto di, ci sono le spettacolari immagini dei tesori del nostro ...

L' appuntamento con Meraviglie e Alberto Angela è per stasera alle 21:25 su Rai1. Stelle d'Europa è visibile anche in 4K su canale 210 piattaforma satellitare gratuita Tivvùsat.