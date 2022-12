Kvaratskhelia | “Napoli è un sogno per me! Scudetto? Succede ogni volta che scendiamo in campo”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Khvicha, attaccante del, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Dazn raccontando tante curiosità su di lui e su questa prima parte di esperienza azzurra. Il calciatore georgiano ha svelato tanti retroscena ed ha parlato anche del suo rapporto con mister Spalletti. Di seguito tutte le dichiarazioni di Kvara nello speciale Dazn Heroes: Soprannome: un onore associarlo a Diego “Soprannomi? Tra tutti quelli che mi hanno dato scelgo Kvaradona, quando si tratta di associare anche una piccola parte del nome di Maradona al tuo è un onore, crea un’emozione diversa dalle altre: mi riempie d’orgoglio. “Non so se mi aspettavo questo impatto al mio arrivo in Italia, ho sempre fatto di tutto per far sì che ciò accadesse. Il calcio è la mia vita e se le cose vanno bene c’è ancora più soddisfazione. Io ...

CalcioNapoli24

Davide Giubilato, ex difensore del, è intervenuto a Radio Marte: Pressioni suCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie' Chiaro che se dici Georgia e ci affianchipensi a. Kvernadze sembra il fratellino di... chiaro poi cheè un'altra cosa. Djalò Devi ragionare in ... Kvaratskhelia: "Napoli per me è amore, Spalletti è speciale! Scudetto Manca ancora tanto, Kvaradona è il ... "Degli esterni in campo a San Siro è di gran lunga il più offensivo, per i gol (6, Politano e Dimarco 3), per i tiri (34, Dimarco 22), per i tocchi in area (72, Dumfries 48)". L'edizione odierna della ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa un parallelo tra l'ex capitano del Napoli e l'attuale ala sinistra del Napoli di Luciano Spalletti.