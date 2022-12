Chi l’ha visto stasera non va in onda | quando torna Federica Sciarelli

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) E anche per Chibreve pausa natalizia. La scelta della Rai è chiara: i programmi che raccontano di cronaca nera, di drammi e tragedie, si prendono una piccola pausa almeno nei giorni di festa per provare a portare nelle case del pubblico, un po’ di leggerezza e una atmosfera diversa, nonostante tutto. Si ferma quindi Chiil 28 dicembre 2022. Oggi il programma dinon andrà in. Niente storie di cronaca, niente appelli per le persone scomparse. Ma dopo le feste, ci saranno molte novità per il pubblico che segue con grande interesse il programma di Rai 3. Anche quest’anno infatti, Chiporta a casa ascolti molto buoni, diventando uno dei programmi più visti della rete in prime time. ...