Biathlon | World Team Challenge 2022 oggi | orari 28 dicembre | programma | tv | streaming | startlist

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), mercoledì 28, si terrà alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) ilAuf Schalke: dalle 18:15 si disputerà la mass start poi dalle 19:30 andrà in scena la pursuit che definirà i vincitori. Si ritornerà nello stadio dello Schalke 04 dopo che le ultime due edizioni si erano disputate a Ruhpolding senza pubblico a causa del Covid-19. LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 18.15 L’Italia sarà al via con l’inedita coppia formata da Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel, con quest’ultimo che sostituisce Lukas Hofer. Due saranno le coppie di casa: Benedikt Doll/Denise Herrmann-Wick e Philipp Nawrath/Vanessa Voigt, al via anche i francesi Fabien Claude/Julia ...

OA Sport

IlTeam Challenge Auf Schalke alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) sarà composto dalla mass start seguita poi dalla pursuit con distacchi dimezzati : entrambe le competizioni ...OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delTeam Challenge 2022 di, che si svolge nella Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) . Il programma prevede la partenza della mass start alle 18. LIVE Biathlon, World Team Challenge 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel puntano al colpaccio Sport - Da rimarcare anche la presenza degli ucraini Anton Dudchenko/Juliya Dzhyma per quanto sta accadendo purtroppo con il conflitto in territorio ucraino. In ...Ancora fermo Lukas Hofer, toccherà al 22enne di Vipiteno ROMA (ITALPRESS) - Con Lukas Hofer ancora fermo per qualche giorno ai box a causa ...