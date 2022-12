Traffico Roma del 27-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione anche se in graduale aumento ilal momento si presenta irregolare scorrevole sulla rete viaria cittadina tra La Muratella Il Trullo ricordiamo che via della Magliana è interdetta al transito tra via Delle Fosso della Magliana & via delle Vigne la stessa via della Magliana è chiusa nei pressi di Ponte Galeria dopo l’incendio di ieri È da questa mattina iniziati i lavori di pavimentazione a causa del manto stradale danneggiato notizia che interessa il trasporto pubblico a causa di un intervento tecnico presso la M A momentaneamente interrotta la circolazione tra le stazioni di Manzoni e Arco di Travertino attivato un servizio di bus navetta E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it per ore tutto e grazie per ...