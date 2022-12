Sanremo 2023 | boom FantaSanremo | subito più di 40 000 squadre iscritte

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Fantaha aperto alle 12 del 27 dicembre, come previsto, le iscrizioni pere in sole due ore e mezza ha totalizzato oltre 40.000registrate. Per rendere l’idea delsenza precedenti, nel 2022 le iscrizioni totali all’inizio del festival erano 500.000 mentre nel 2021 soltanto 50.000. “Un risultato oltre ogni possibile aspettativa”, commenta all’Adnkronos uno dei fondatori del Fanta, Giacomo Piccinini. Già lo scorso anno il fantagioco sul festival era esploso grazie anche alla partecipazione attiva di tanti cantanti in gara. Una partecipazione che sembra destinata a riproporsi anche quest’anno, visto che molti dei big in gara stanno già interagendo con i fan sull’argomento. Il meccanismo del gioco rimane lo stesso: ogni giocatore ...