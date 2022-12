Salto con gli sci | Tournée 4 trampolini 2023 Oberstdorf subito giudice implacabile? O si fa podio | o si è spacciati!

(Di martedì 27 dicembre 2022) Quella diè quasi sempre stata la tappa inaugurale delladei 4. Le uniche eccezioni sono rappresentate dall’edizione del 1953 e da quella del 1971-72, quando la località bavarese fu rispettivamente il secondo e il terzo appuntamento. STORIA Da queste parti, ilcon gli sci viene praticato sin dal 1909. Il primo trampolino artificiale venne edificato nel 1925 sul pendio della “Montagna Ombrosa”, Schattenberg in tedesco. La struttura ha quindi preso il nome di Schattenbergschanze, “Trampolino della Montagna Ombrosa”. L’impianto, abbattuto durante la seconda guerra mondiale e ricostruito nel 1946, è stato poi successivamente rifatto ex novo all’inizio del XXI secolo. Lo Schattenbergschanze III è stato eretto nel 2003 e da allora non ha piùmodifiche, eccezion ...

OA Sport

L'attore (ora nelle saleIl grande giorno accanto ad Aldo Giovanni e Giacomo), nonché comico e giovane rivelazione di Zelig , ha tentato a novembre il grandenell'intrattenimento, portando ...... e perché il campionato italiano, sicuramente molto più competitivo, può rivelarsi per Peter una palestra ideale per undi qualità, a quel punto però tutto da confermare sul prato,i fatti. ... Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini 2023. Giovanni Bresadola punta ai "pieni salti" e alla top-20 Il torneo di Ligue 1 torna domani con un turno infrasettimanale. Il Monaco sarà di scena ad Auxerre mentre il Nizza riceverà il Lens ...A spingerlo a sollecitare il Campidoglio, gli incidenti mortali per salto di careggiata ... in cui sono rimaste uccise Giorgia e Beatrice lo scorso 12 luglio, piombate con la macchina sulla ...