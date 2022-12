Royal Family | lutto a palazzo | si è spento un caro compagno di vita della Regina Elisabetta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 27 dicembre 2022) Quest'anno è stato particolarmente difficile per la famiglia Reale. Durante le feste di Natale laaffronta un'altra perdita. Il 2022 è stato veramente un anno difficile per la famiglia reale britannica. I membrifamiglia hanno iniziato a perdere alcuni componenti, pilastri,monarchia. Il primo a spegnersi è stato il Principe di Edimburgo, Filippo, il marito di. Quest'anno la donna nonostante tutte le problematiche fisiche ha indossato il suo cappotto color verde per la messa in onore del marito ed omaggiarlo. Un ultimo momento passato lontani visto che a settembre i due nonni, così come dice il piccolo Louis, il terzogenito di William e Kate, si sono ricongiunti. Lasi è spenta all'età di 96 anni l'otto ...