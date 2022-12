OnePlus Ace 2 dovrebbe essere molto più potente del suo predecessore

Telefonino.net

ha confermato oggi che presenterà il11 il 4 gennaio in Cina . Il produttore cinese sta anche lavorando al2 , che probabilmente verrà ribattezzato11R sul mercato globale. Oggi, il tipster Digital Chat Station ha condiviso le specifiche tecniche principali dello smartphone. Secondo la ...Il telefono dovrebbe competere con alcuni dispositivi prossimi all'uscita, ossia: Redmi K60, iQOO Neo 7 Racing Edition e2. OnePlus Ace 2: specifiche trapelate, debutto imminente Tipster Digital Chat Station has revealed the key specifications of the upcoming OnePlus Ace 2 smartphone, which might launch after the OnePlus 11's debut.The much-awaited OnePlus Ace 2 smartphone's key specifications have popped up on the internet ahead of an official announcement.