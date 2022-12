Luisella Costamagna su Selvaggia | “Non voglio parlare di quel quinto giudice”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 dicembre 2022) La finale di Ballando con le stelle si è portata dietro non poche polemiche. Polemiche che non sono arrivate solo per i commenti dei telespettatori e del popolo del web ma anche da un membro della giuria del programma. Ormai sappiamo tutti il pensiero diLucarelli sulla vittoria die Pasquale, la giornalista lo ha anche ribadito in un lunghissimo post social. La trionfatrice di Ballando lo ha scoperto in diretta, mentre era ospite de La vita in diretta da Alberto Matano. Proprio qui, lane ha approfittato per dire la sua. Ballando con le stelle,risponde in diretta aLucarelli Alberto Matano ha informato la sua ospite dell’ultimo post diLucarelli, descrivendone molto ...