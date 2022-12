Lo spettro di Mélenchon sul Pd in via di rottamazione

Multiplayer.it

Qualcuno ha evocato lodel Partito socialista francese e di come è finito. Non solo un partito che si estingue, ma che si estingue in presenza di una doppia Opa ostile che ha poi spianato la ...Loche aleggia nel Partito democratico è infatti quello francese con i socialisti quasi estinti, schiacciati dalla polarizzazione tra il leader della gauchee Macron. Una ... Pokémon Scarlatto e Violetto: scopriamo tutti i Pokémon annunciati