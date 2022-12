Le migliori partite del 2022

(Di martedì 27 dicembre 2022) È stato un lunghissimo anno di calcio. Agli ormai già quasi insostenibili ritmi del calcio di club si è aggiunta anche la prima edizione invernale della Coppa del Mondo. L’ingente numero diha portato da una parte a un logorio senza pari per i calciatori, i quali hanno patito continui infortuni muscolari come forse mai prima d’ora; dall’altra parte ha regalato a noi appassionati numerosi momenti iconici ed emozionanti. Riuscire a stilare una lista con le(o più belle)dell’anno è stato un esercizio difficile principalmente per due motivi, esattamente quelli che immaginate. Il primo sta nell’impossibilità da parte di chi scrive di riuscire a vedere anche solo un quarto di tutte legiocate nel corso dell’anno, il che rende questo un articolo che non ha la benché minima superbia di ...

Footballnews24.it

L'esperienza di Marsella è durata appena 5. L'inizio era stato ottimo, 7 punti in 3 gare (2 ...Ferentino sembra destinato ad un campionato anonimo e di transizione in attesa di tempie ...... la sua caviglia gonfia ma è stato in grado di giocare due. Nel frattempo è guarito e ha ... Per il tecnico non ci sono rimediche tornare subito nei rispettivi club. "Le nostre squadre ... Premier League, la storia del Boxing Day: le migliori partite giocate il 26 dicembre Cessione PSV Eindhoven: quali sono le più ricche e remunerative della storia del club olandese Dopo quella di Gakpo al Liverpool, scopriamo la top 10.Svista sui social dell'account ufficiale bianconero che poi cancella il tweet in ricordo del grande attaccante degli anni Cinquanta ...