Juventus | Moggi a sorpresa all’assemblea dei soci con un cofanetto | “Qui tutta Calciopoli Dovrebbero riaprire il caso”

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Qui c’è uncon una chiave. C’è dentro“. Un intervento aha ravvivato l’assemblea deidella. Luciano, ex dirigente dellaetà bianconera, si è esposto per difendere il club dalle accuse di plusvalenze illegali e per chiedere la riapertura del. Applausi e strette di mano per l’85enne toscano, direttore generale delladal 1994 al 2006, anno in cui lo scandalo lo ha travolto. Parla anche di questo, dopo aver ringraziato Andre Agnelli per i nove scudetti vinti dalla Vecchia Signora. Condannato nel 2013 a 2 anni e 4 mesi (verdetto poi annullato senza rinvio dalla Cassazione per prescrizione dei reati), ...

All'ultima assemblea degli azionisti presieduta da Andrea Agnelli si è preso la scena anche Luciano, intervenendo in qualità di piccolo azionista della. L'ex direttore sportivo del club aveva già partecipato in passato a qualche assemblea rimanendo silenzioso in platea, stavolta ha ......società in questa complessa fase e di aver svolto il nostro compito con attenzione e diligenza dovuto a un prestigioso club dalla lunga e gloriosa storia come la". Il fuoriprogramma di... Moggi a sorpresa in assemblea Juve. Consegna ad Agnelli una chiavetta Usb: «Qui c'è tutta Calciopoli» Intervenuto durante l'assemblea degli azionisti della Juventus, Moggi ha mosso accuse che fanno infuriare i tifosi di Lazio e Roma.Perché Moggi ha preso la parola in assemblea Nelle precedenti aveva sempre taciuto. Non si sa quando abbia preso le azioni: sotto una certa soglia l’azionista resta “non conosciuto” ...