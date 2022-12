Infortunio Inter | un difensore di Inzaghi a rischio per la sfida contro il Napoli

(Di martedì 27 dicembre 2022) Mercoledì 4 gennaio riprenderà ufficialmente il campionato di Serie A, dopo la sosta forzata per la Coppa del Mondo. I ragazzi di Luciano Spalletti affronteranno subito un big match, scendendo in campo a Milanol‘di Simone. Unafondamentale per gli azzurri per mantenere e consolidare il primo posto in classifica, e tenere a debita distanza il Milan di Stefano Pioli. Naturalmente anche per l’la partita sarà decisiva per restare ancorati alla corsa scudetto. FOTO: Getty Images, De Vrijin casa: brutte notizie perCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’rischia però di affrontare i partenopei senza uno dei pilastri della difesa: Stefan de Vrij. Il centrale ...

Calcio in Pillole

Il tecnico dell'può sorridere perché Marcelo Brozovic è rientrato in anticipo di due giorni ... in dubbio per il rientro dopo la sosta) RADU (sta recuperando dall'al gomito, dovrebbe ...Colpo alla caviglia in allenamento per Stefan De Vrij , che salterà sicuramente l'amichevole dell'contro il Sassuolo del 29 dicembre. Come riporta però gazzetta.it, l'dell' olandese sarà da valutare nei prossimi giorni per vedere se potrà recuperare per il match di campionato ... Inter, infortunio per De Vrij: l’olandese a rischio per il Napoli Il tecnico nerazzurro potrebbe esser costretto a dover rinunciare ad uno dei papabili titolari per la sfida del 4 gennaio Non giungono grandi notizie in casa Inter in vista… Leggi ...che sembrerebbe essersi messo alle spalle ormai i problemi legati all’infortunio. Nel frattempo per il tecnico nerazzurro arrivano però brutte notizie. Tegola importante che potrebbe portare un ...