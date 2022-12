ARPA Puglia di Bari | Concorso per 5 Ingegneri Ambientali

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente delladiha indetto unPubblico per la ricerca di 5 Figure come Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Ambiente e Territorio, il Personale selezionato sarà assegnato a varie sedi, é previsto inquadramento in categoria D. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diRichiamata la deliberazione del direttore generale din. 641 del 17 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, é indetto - in attuazione del «Piano straordinario assunzioni» (cd. Piano Taranto) di cui alla D.G.R. n. 1830/2017 recepita con D.D.G.n. 311/2018 e del Piano ordinario del ...

