La difesa diha presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha confermato il 41bis per l'anarchico, detenuto nel penitenziario di Sassari. I ...commenta I legali dihanno presentato un ricorso in Cassazione contro il 41 bis. L'anarchico da quasi due mesi è in sciopero della fame, nel carcere di Sassari, proprio per protestare contro le sue ... Alfredo Cospito, difesa ricorre in Cassazione contro 41bis Sarà la Cassazione a decidere sulla legittimità del carcere duro inflitto ad Alfredo Cospito, l' anarchico detenuto in regime di 41 bis a Sassari e da due mesi in sciopero della fame. I difensori di C ...Si moltiplicano le iniziative in solidarietà per l'anarchico, da Nessuno tocchi Caino a Radio Radicale, da Zerocalcare agli attivisti in varie parti d'Italia ...