CM com – Il Boxing Day fa infuriare Conte al Tottenham | ‘Non sono felice | è come se non avessi i giocatori’ | Estero

(Di lunedì 26 dicembre 2022) 2022-12-26 10:43:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Ildi Antonioapre oggi contro il Brentford il ritorno in campo della Premier League, ma il manager italiano è tutt’altro che soddisfatto: non avrà infatti a disposizione i due protagonisti della finale dei Mondiali Romero e Lloris, che appena 8 giorni fa si sfidavano in Qatar, ma non finisce qui. “Nonmolto– ha detto il manager italiano -, anche se dovrei esserento perché ben 12 dei miei giocatori stavano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualcosa. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top”. MERITO AL LAVORO – “I giocatori rimasti qui lavorano da quattro ...

Sportitalia

Torna ilDay di Premier League, lo storico appuntamento con il calcio inglese. Tante le sfide interessanti in programma Di seguito il programma per ilDay di Premier League. PARTITE - Ore 13.30 Brentford - Tottenham diretta su Sky Sport Football (203). Ore 16.00 Crystal Palace - Fulham ...Tutte le partite in programma per il giorno di Santo Stefano in Serie B. I dettagli su delle sfide potenzialmente decisive Oggi, lunedì 26 dicembre 2022, torna in campo la Serie B con ilDay del calcio italiano. Ecco le sfide in programma. PARTITE - 12.30 Brescia - Palermo - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT ... Boxing day anche per la serie B: il big match è Bari-Genoa Sport - Di seguito il programma per il Boxing Day di Premier League. PARTITE - Ore 13.30 Brentford - Tottenham diretta su Sky Sport Football (203). Ore 16.00 Crystal ...Parte da Birmingham la rincorsa al quarto posto degli uomini di Klopp, reduci dal ko in Carabao Cup contro il Manchester City ...