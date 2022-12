La Gazzetta dello Sport

Tra una foto e l'altra con la nipotina Violante,riporta un testo che molti hanno attribuito al teologo britannico Henry Scott Holland. IL TESTO "La morte non è niente. Sono solamente ...... ecco chi erano Mihajlovic, Mara Venier commossa a Domenica In: 'Era un nostro amico, ciao Sinisa' Il dolore diIl primo Natale senza Sinisa Mihajlovic , quello diRapaccioni , che ... Arianna, dedica a Sinisa: "La morte non è niente" In occasione del primo, doloroso Natale senza il marito Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre stroncato da una leucemia, la moglie Arianna gli ha dedicato una storia su Instagram. Tra una ...Dal 16 dicembre 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Vecchio piumone” (BIT Records), il nuovo ...