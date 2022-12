Wolverhampton | ufficiale Cunha dall’Atletico Madrid in prestito

(Di domenica 25 dicembre 2022) Dopo il saluto all’Atleticocon tanto di frecciatina a Diego Simeone, Matheusè diventato ufficialmente un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo, tramite un comunicato, è lo stesso club di Premier League, che specifica anche la formula: si tratta di uncon obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (nel caso, il contratto sarebbe fino al 2027). Il 23enne brasiliano rappresenta, così, il primo acquisto dell’era Lopetegui alla guida dei Wolves. “È un grande club, sono molto contento di farne parte – le prime parole di–. L’accoglienza è stata molto buona, mi sento già parte del gruppo. Il primo giorno, i giocatori mi hanno riservato un caloroso benvenuto. Questo è molto importante per me e per la mia famiglia”, ha ...

