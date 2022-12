Mondo del calcio in lutto | è morto a 49 anni Fabian O’Neill

Leggi su sportface

(Di domenica 25 dicembre 2022) All’età di 49, ex calciatore uruguaiano soprannominato ‘Il Mago‘. Ricoverato d’urgenza a Montevideo pochi giorni fa, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, tanto che era finito in terapia intensiva. Purtroppo si è spento dopo pochi giorni, proprio a Natale. A renderlo noto è stato il Nacional sui social: “Siamo spiacenti di comunicare la scomparsa di. Emerso nella cava inesauribile e campione uruguaiano con la nostra maglia. Oggi tutto il Nacional è in. Alla sua famiglia e ai suoi amici, le nostre più sentite condoglianze. Addio Mago!” In carriera,ha vestito le maglie di Cagliari e Juventus in Italia. SportFace.