Agenzia ANSA

"Le forze ucraine hanno respinto nella giornata di ieri diversi attacchi russi in varie località dell'oblast di Kharkiv, in quello del Lugansk e nella regione del Donetsk. Lo riporta il Kyiv ...9.35attacchi in 25 villaggi Le forze ucraine hanno respinto ieri attacchi russi vicino a 25 insediamenti nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Lugansk. E' quanto riporta il bollettino ... Kiev, respinti attacchi russi a Kharkiv, Lugansk e nel Donetsk - Europa "Le forze ucraine hanno respinto nella giornata di ieri diversi attacchi russi in varie località dell'oblast di Kharkiv, in quello del Lugansk e nella regione del Donetsk. Lo riporta il Kyiv Independe ...Dalla battaglia per la capitale Kiev fino alla liberazione di Kherson: le principali controffensive delle forze ucraine ...