Tiscali Notizie

... e "siete chiamati ad aprire le porte alla presenza italiana e a una maggiore influenza del nostro Paese, anche economica", ha detto, che ha parlato aiindossando una giacca mimetica. ...Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, ha fatto visita oggi aiitaliani impegnati nella Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), di stanza nel sud del Paese. "Siete un bell'esempio dell'Italia del ... Tajani a militari Unifil Libano, 'tutta l'Italia vi è grata' Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...