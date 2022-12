Il 2022 è stato l' anno di Victor Osimhen

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il Corriere dello Sport elogia,attaccante del Napoli, ecco cosa si legge: "Non più soltanto un atleta straordinario, esplosivo, travolgente, ma anche un attaccante micidiale capace di segnare 7 gol in campionato nelle 6 partite giocate dopo l'infortunio e soprattutto un uomo decisivo. Già: si diceva spesso che non lasciasse tracce nelle partite che contano, e invece ha risolto le sfide in trasferta con la Roma e l'Atalanta nel momento cruciale e in mezzo, per gradire, ne ha infilati tre nella porta del Sassuolo".