Chi ha vinto Ballando con le stelle 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 dicembre 2022) Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori dicon le. La finale diha regalato tanti colpi di scena, ma anche scontri e diverbi in giuria. A cominciare da Selvaggia Lucarelli che è stata in diverse occasioni zittita dal pubblico in studio fino al ritiro di Gabriel Garko definito a pieno titolo “il campione di questa edizione” che ha ricevuto il Premio Giuria speciale. La classifica finale dicon leTutti i finalisti si sono esibiti sottoponendosi al giudizio della giuria e del pubblico da casa per poi sfidarsi in uno scontro diretto che ha visto arrivare alla fase finale Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Non sono mancate le ...