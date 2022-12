Allarme Lautaro | l’Inter torna sul mercato | si accelera per l’attaccante

(Di sabato 24 dicembre 2022) . I nerazzurri devono fronteggiare un’emergenza nel reparto più importante. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMfesteggiaMartinez, campione del mondo con la sua Argentina e ormai pronto a diventare a tutti gli effetti il craque del futuro interista. In attesa che possa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Virgilio Sport

E pazienza se, durante il Mondiale, ha perso progressivamente il posto da titolare a ... Che ora lancia unsulle sue condizioni, in particolare sulla sua presenza in campo nel big match ...Inter, èin attacco per il Napoli: le ultime Romelu Lukaku ©LaPresseInsomma, in attacco l'...Martinez si è appena laureato campione del Mondo con la sua Argentina e tornerà tardi dalle ... Inter, Lautaro: il retroscena sul rigore e l'allarme sulle sue condizioni Dopo la festa coi tifosi a Bahia Blanca, Lautaro racconta come ha segnato il rigore decisivo con l'Olanda e alimenta i dubbi sulla sua presenza in Inter-Napoli.Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020 e il peso della pandemia si fa sentire. Nel 2022 sono infatti stimati 390.700 nuovi casi, 14.100 in più in 2 anni. E se nella fase post-pande ...