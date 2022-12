Virtus Francavilla-Turris oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. La formazione pugliese è reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque partite, ma lo scorso turno è tornata al successo e adesso vuole dare seguito ai risultati. Gli ospiti, invece, non vincono da ben quattro gare ed hanno bisogno di ritrovare i tre punti per allontanarsi dalla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

L'amichevole in diretta su Tele Rama alle ore 15:30 Sport [ 23/12/2022 ] Alle 20.30- Turris e Taranto - Monopoli Sport [ 23/12/2022 ] HDL Nardò, regalo al presidente Barbetta e ...Collegamenti in diretta con i campi della Serie C: Cerignola vs Monterosi : Alberto Pucci Juve Stabia vs Gelbison : Andrea Voria Taranto vs Monopoli: Manuel Faviavs Turris : ... Virtus Francavilla-Turris, Calabro: "Conterà vincere con una prestazione gagliarda" Ultime gare del 2022 in Serie C, nel Girone C alle 20.30 scenderanno in campo le due squadre salentine Virtus Francavilla e Taranto, entrambe di fronte al pubblico amico: gli imperiali dopo la vittori ...Dopo la vittoria interna con la Viterbese, seconda gara in casa consecutiva per la Virtus Francavilla che ospita la Turris.I campani arrivano alla Nuovarreda con 20 punti, appena due meno degli imperi ...