Sapete chi ha realizzato il primo Presepe? E dove è nata questa usanza?

Leggi su viagginews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Per molti di noi fare ilè fondamentale. Machi è stato ila realizzarlo e come ètradizione? Ilè una vera e propria tradizionelizia. Se ne realizzano di ogni forma, tipo e colore. Matutto sulle origini didecorazione? Chi lo ha fatto per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com