Rappresentatività OO SS Dirigenti scolastici | ANP primo Sindacato | cresce UIL | in aumento deleghe UDIR I dati

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il 19 dicembre il Collegio di indirizzo e controllo dell’Aran, con la delibera n. 14, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022-2024, l’accertamento provvisorio delladelle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione. Come spiegato dall'Aran si tratta di accertamento provvisorio perché "non è stato ancora stipulato il CCNQ di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2022-2024. A seguito di tale definizione potrà procedersi all’accertamento definitivo - per il triennio in parola – sulla base dei comparti e delle aree ivi individuati". L'articolo .