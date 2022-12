Qatargate | Majorino vs Salvini | “Si vergogni | valuterò azioni per diffamazione”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – “si. È un esperto di interferenze esterne visti i traffici coi russi del suo amico Savoini. Quindi semplicemente prima i leghisti spieghino perché a differenza mia si sono astenuti nel marzo scorso sul rapporto sulle ingerenze esterne dove grazie a me e ad altri colleghi si denunciava l’opera del Qatar poi però taccia. Ho dato mandato al mio avvocato di valutare ogni azione a tutela della condotta diffamatoria di”. Lo afferma il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali lombarde, Pierfrancesco, a seguito delle parole del ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo, che parlando della vicendaha detto che da europarlamentare “doveva controllare” e che dal Pd fanno la ...

Adnkronos

