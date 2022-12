Picerno-Catanzaro oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. La capolista del girone C ha raccolto la bellezza di quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare e vuole concludere ilda imbattuta in questa prima fase di campionato. I padroni di casa, dal loro canto, arrivano da quattro successi consecutivi e sperano di portare a casa preziosi punti in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SEGUI LASITO LEGA PRO RISULTATI ...

CatanzaroInforma

A]: Antonio Nuceravs[Gir. C]: Giovanni Cristiano Pro Sesto vs Vicenza [Gir. A]: Federico Botti ore 14:30 Serie C 20a Giornata Girone B: Carrarese vs Cesena [visibile con pacchetto ...ore 14:30 Serie C 20a Giornata Girone C:vs(diretta) Telecronaca: Pietro Scognamiglio Prosegue il fantastico momento di forma del, che ha vinto le ultime 4 partite giocate. ... Catanzaro Calcio, l’ultima dell’anno a Picerno con 700 tifosi giallorossi al seguito PICERNO-CATANZARO STREAMING GRATIS – Nel suggestivo scenario del Donato Curcio, andrà in scena venerdì 23 dicembre alle ore 14:30, la sfida tra Picerno e Catanzaro. I padroni di casa, reduci da ...Su ELEVEN SPORTS è possibile acquistare una gift card da €39,99, come idea regalo per Natale 2022, che permette di accedere a tutti gli ...