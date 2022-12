Pd | Veltroni cita Giovanni Paolo II | “Non abbiate paura” Ormai non resta che appellarsi ai santi…

(Di venerdì 23 dicembre 2022) «Non», è stata l’esortazione di Walteral Pd. E, certamente, lazione di Papa Wojtyla voleva essere un incoraggiamento ai dem, dei quali l’ex sindaco di Roma è stato primo segretario. Ma, considerando la situazione in cui si trova il partito, l’impressione che se ne ricava è che da quelle parti non resti cheai Santi. Il siparietto trae Fiorello a Viva Rai2era ospite di Viva Rai2, nell’ultima puntata prima della pausa natalizia. Fiorello ha detto di averlo chiamato per «sollevare il tono della trasmissione», scherzando sul fatto di essere stato richiamato dai vertici Rai ad alzare il livello culturale della trasmissione, che riprenderà il 16 gennaio. «Consentitemi di ringraziareche ...

Adnkronos

