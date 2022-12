Manovra approvata alla Camera | 221 sì e 152 no Fdi attacca i tecnici per gli errori | ' È colpa delle Ragioneria'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) 2022 - 12 - 23 21:54:52 Via libera dellafiducia sulla legge di Bilancio Via libera dellafiducia sulla legge di Bilancio, con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. L'Assemblea dovrà ...

Camera,la fiducia allaPoco prima delle 22:00, le operazioni di voto alla Camera si sono concluse con esito favorevole . Con 221 voti a favore, 152 contrari e 4 astenuti, infatti, ...Dal 27 dicembre lapasserà al Senato, dove è prevista l'approvazione per il 31 dicembre. ... Un'ulteriore misuraprevede che i ragazzi tra 18 e 29 anni che non hanno completato la ... Manovra, approvato per errore un emendamento da mezzo miliardo: il testo deve tornare in commissione Il governo incassa la fiducia sulla legge di bilancio alla Camera. Dopo dieci giorni di lavori, scontri e polemiche in commissione Bilancio, di ...(Teleborsa) - Sono ripresi poco dopo le 19, alla Camera, i lavori per le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo alla legge di Bilancio 2023. Alle 20.50 si è cominciato a votare con la..