Juve | “Noi corretti | lo dimostreremo”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La procura Figc ha deciso di riaprire il caso sullaper la questione plusvalenze. La società: “Noi“. Da parte della Procura Figc c’è stata la volontà di riaprire il casosulla questione plusvalenze, nonostante ci sia una sentenza passata in giudicato. Il club ha diramato un comunicato: “ntus Football Club S.p.A. (“ntus” o la “Società”) comunica di aver ricevuto questa sera, unitamente ad altre 8 società di calcio italiane e relativi soggetti apicali all’epoca dei fatti, dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. una “impugnazione per revocazione parziale, ex art. 63, del C.G.S., della decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022, divenuta definitiva”. Con la decisione impugnata la Corte Federale di Appello aveva rigettato ...

La Gazzetta dello Sport

dobbiamo pensare solo ad andare in ...... 'La partita conferma come lastia lavorando bene sul settore giovanile, abbiamo tanti giovani bravi. Al di là di quello che è successo nelle ultime settimane,abbiamo il dovere di farci ... Video Juve-Rijeka 1-0, Gatti: "Scanavino ci ha rassicurato, ma noi dobbiamo pensare solo a giocare" La Procura federale ha riletto le carte e ha chiesto la revocazione della sentenza assolutiva dello scorso maggio per la Juventus e non solo ...Dopo il comunicato della FIGC, sul processo plusvalenze che coinvolge 9 club italiani, la Juventus ha diramato una nota ...