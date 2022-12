Formula1 Web Magazine

ed il 2022: "Un anno di fallimenti e rafforzamento" L Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato agli abbonati. Hai letto tutti gli articoli gratis del mese, non ...Soprattutto semonoposto in questione sono riposte delle speranze di rivalsa. È il caso della ... Lewise George Russell, forse la coppia più talentuosa dell'attuale griglia della F1, si ... Hamilton sulla W13: «Era come se ci fosse un fantasma nella macchina» L'inglese è tornato a parlare dell'imprevedibilità della Mercedes 2022, l'unica vettura in 16 stagioni di F1 con la quale non è riuscito a portare a casa nemmeno una vittoria ...Un anno molto difficile, che ora si può analizzare con più calma. Lewis Hamilton torna sul 2022 suo e della Mercedes, una stagione in cui il team ha ottenuto una sola vittoria con George Russell e il ...