Dall’aperitivo lungo del 24 dicembre al long week-end dell’Epifania | il programma

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDodici appuntamenti, targati Visit Irpinia in collaborazione con l’Associazione CAOS, per un cartellone ricco di eventi per rendere ancora più magiche queste festività natalizie Avellino, venerdì 232022 – Si parte domani, sabato 24, con ilaperitivo di Natale che trasformerà piazza Libertà nell’ombelico della città di Avellino dalla mattina alla sera. In alto i calici sulle note mixate da Sergio Tartaglia B2B Dario De Angelis, dal progetto Club Casbah e da Vincenzo Russo B2B Giulio Cini for Glance and Be Cool per un aperitivo all’ultimo respiro dalle 10 alle 19. Una giornata che avrà la sua naturale conclusione a Mezzanotte con il tradizionale brindisi di Natale che, per quest’anno, si terrà ai piedi delle fontane monumentali della principale agorà cittadina. Si prosegue con il ...