Concorso presidi | per i bocciati 120 ore di lezione poi l’inserimento in graduatoria | “Schiaffo al merito” La proposta al Senato

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nata come un emendamento al cosiddetto decreto Aiuti quater e finita come un ordine del giorno presentato nell’aula di palazzo Madama, quella che potrebbe passare alla storia come la più grande sanatoria per molti dirigenti scolastici, che potrebbero avere il posto senza fare uncome previsto dalla Costituzione, rischia di essere votata con la Manovra. La vicenda riguarda ilbandito il 23 novembre 2017 per coprire tutti i posti vacanti e disponibili in tutto il territorio nazionale. L’ideadalla senatrice di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo, che ha già ottenuto l’approvazione della maggioranza in Commissione Bilancio, consentirebbe a chi è stato bocciato, tanto allo scritto quanto all’orale, ma ha un ricorso inaperto con lo Stato, di accedere a un corso riservato di 120 ore con prova ...

