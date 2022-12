Cagliari | ufficiale | Ranieri è il nuovo allenatore

Corriere dello Sport

Claudio Ranieri torna in panchina: allenerà ilin questa stagione di Serie B. Ecco l'annunciodella società rossoblù Claudio Ranieri torna in panchina: allenerà ilin questa stagione di Serie B. Ecco l'annuncio ......(per un piatto che non a caso si chiama Ci son cascato di nuovo) gli son valsi un posto... Antonio (soprannominato Bubu), studente 19enne nato a Napoli, cresciuto ae ora a Roma; ... Cagliari, ufficiale: Cavuoti rinnova fino al 2026 Cagliari, UFFICIALE il sì di Ranieri: la foto pubblicata dal Cagliari che svela l'accordo con un aneddoto dei tempi del Leicester.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...