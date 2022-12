Ziliani | “Orrido puzzle Juventus Una sentenza ridicola”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Paoloesplode dicendo che si tratta di une di una” Paolopone l’attenzione sull’inchiesta che vede coinvolta la. Il giornalista sportivo ex Mediaset è esploso su Twitter in seguito alle parole di Giorgio Chiellini ai magistrati: “Si sapeva già tutto ma bene che lo si riscopra. La #fece sparire dai bilanci 90 milioni (2020) + 60 (2021). Illecito. Minimo di 1 mese di squalifica per i giocatori, di 1 punto di penalizzazione-Juve per ogni giocatore (40 in tutto), multa minimo di 150 milioni (90+60)”.ritiene che la questioneè una cloaca a cielo aperto “Insalvabile sulla “manovra stipendi, la ...

Che cosa aveva previsto di ciò che sta accadendo alla Juventus: "Io non prevedevo: ... l'idea abortita della Superlega con tradimento dei 245 club dell'Eca da lui presieduta, l'scandalo ...Che cosa aveva previsto di ciò che sta accadendo alla Juventus: "Io non prevedevo: ... l'idea abortita della Superlega con tradimento dei 245 club dell'Eca da lui presieduta, l'scandalo ... Terremoto Juventus, Ziliani esplode: 'Una cloaca a cielo aperto. C'è una sentenza ridicola' Ma le carte di Torino dicono che quella sentenza è ridicola, non ha tenuto conto del principio contabile IAS 38, decisivo in merito” ha proseguito Ziliani che non vuol far passare sotto… Leggi ...In un'intervista al quotidiano La Verità, il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha denunciato l'atteggiamento della stampa italiana nei confronti della Juventus.