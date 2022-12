Traffico Roma del 22-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare con a tratti sono segnalato in carreggiata interna tra Flaminia Salaria da via Nomentana via Tiburtina in esterna code tra l’uscita Pomezia e Anagnina Tuscolana difficoltà di circolazione sulla tangenziale code tra via Salaria e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico si rallenta anche in direzione San Giovanni tra Corso di Francia e via dei Campi Sportivi e tra via Salaria e Batteria Nomentana rallentamenti sulla via Flaminia dalla raccordo a via dei Due Ponti verso Corso di Francia code sulla percorso Urbano della A24 da Portonaccio e la tangenziale verso il centro trafficata poi via Pontina da spina dal raccordo direzione Eur per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona ...