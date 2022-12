Qatargate | Eva Kaili resta in carcere almeno per un altro mese

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Eva, detenuta dal 9 dicembre per l’inchiesta sul, dovràre ancora inperun. È questa la scelta della Procura federale in merito all’ex vicepresidente del Parlamento europeo, che potrà fare appello contro la decisione presa dai giudici della Camera di consiglio entro 24 ore. In tal caso, dovrà presentarsi alla Corte d’appello di Bruxelles entro 15 giorni. La Procura indica inoltre che, nell’interesse delle indagini, per il momento non verranno fornite ulteriori informazioni.

