Libri | allo Spazio Open si presenta “Mi hai trovata tu” di Maria Rita Concilio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Reggio Calabria – Giovedì 29 dicembre alle ore 18 nei locali di, in via dei Filippini 25 a Reggio Calabria si terrà lazione del libro “Mi haitu” di. InterverràAntonietta Rositani, sopravvissuta a una tragica storia che le ha fatto sperimentare una delle più estreme conseguenze della dipendenza affettiva. La Rositani dialogherà con l’autrice sul tema delle dipendenze affettive. A fare gli onori di casa sarà Antonella Cuzzocrea della Casa Editrice Città del Sole. “Mi haitu” (Youcanprint, 2022) è il romanzo di esordio di, manager in una multinazionale italiana, già autrice della silloge poetica “Ancora ...

