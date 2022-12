Karsdorp | la federazione dei calciatori attacca la Roma | ' Rick vittima di mobbing'

Corriere dello Sport

Non c'è pace tra Rick Karsdorp e la Roma. Mentre il giocatore in questi giorni si è allenato e ha giocato in ritiro con la Roma in Portogallo, oggi la FIFPRO, la federazione internazionale dei calciatori professionisti, condanna le parole di Mourinho nel post partita del match contro il Sassuolo. La FIFPRO prende la parti di Rick Karsdorp. A quasi due mesi di distanza dalle parole di Mourinho, la federazione internazionale dei calciatori professionisti condanna la Roma in merito alla vicenda tra il club giallorosso e Rick Karsdorp, accusando il club di mobbing.