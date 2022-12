Juventus | Gatti | “Chiuso un 2022 bellissimo | ora affrontiamo il 2023 al massimo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il difensore della, Federico, al termine dell’amichevole vinta 1-0 contro il Rijeka grazie ad un gol di Moise Kean, ha fatto un bilancio dell’anno che sta per giungere a conclusione: “Abbiamounche per me è stato, con l’esordio in bianconero e in azzurro. Adesso voltiamo subito pagina e andiamo incontro a unche dovremo affrontare al: ogni partita deve essere una finale e a fine stagione trarremo le conclusioni. E’ stato un bel test, i giovani sono molto bravi e si sono fatti trovare preparati”. SportFace.