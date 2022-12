Jensen Ackles sarà Joel in The Last of Us? Le sue dichiarazioni

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel corso di un recente incontro dedicato ai fan di Supernatural,(Dean Winchester nella serie paranormale) ha confessato di aver spinto molto per poter interpretare il ruolo dinella serie Theof Us, la quale approderà in esclusiva su Sky il prossimo 16 gennaio. Ecco quali sono state le suee se i suoi fan possono davvero sperare di vederlo anche nei panni dell’interprete ripreso dal celebre videogioco. Vedi tutti gli episodi che ami su Sky: abbonati ad un prezzo esclusivo Le ultime su Theof Us Come dicevamo prima, il prossimo 16 gennaio, approderà in esclusiva su Sky la serie TV HBO ispirata e basata sulle dinamiche del celebre videogioco ideato e creato da Naughty Dog, ovvero Theof Us. Facciamo riferimento ...

Con le riprese ancora in corso non sappiamo ancora molto su quello che accadrà nel corso della Stagione 4 di The Boys , ma nelle ultime oreha espresso il desiderio di tornare a indossare il costume di Soldier Boy, che al termine dell'ultima stagione veniva catturato e imprigionato dopo il tentativo in extremis di Maeve. Ma ...era interessato alla parte di Joel nell'adattamento seriale di The Last of Us di Sony e Naughty Dog prodotto da HBO e in arrivo sulla piattaforma tra meno di un mese. La parte è poi ... The Last of Us, Jensen Ackles ha spinto per essere Joel Ciò che è certo è che ritroveremo Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy nella prossima stagione di The Boys, apprezzatissimo show Amazon creato da Eric Kripke, precendemente autore di Supernatural.L'attore ha solo espresso il desiderio di tornare a indossare il costume di Soldier Boy in The Boys oppure c'è qualcosa che non sappiamo