I nativi criticano “Avatar La via dell’acqua” | sullo schermo i soliti stereotipi razzisti

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Se in sala, come ci si aspettava, il nuovo film di James Cameron, sta sbancando per incassi e successo tra gli spettatori, l’uscita di “: La via” ha messo ancora una volta in difficoltà i produttori, come accaduto per il primo film della serie, per le critiche avanzate dalle tribù indigene verso quella che definiscono la glorificazione del colonialismo e la rappresentazione razzista del popolo e della cultura. Quando l’originale uscì nelle sale, nel 2009, i potenti effetti 3D e la splendida grafica di questa saga fantascientifica lo portarono a diventare la pellicola di maggior incasso di tutti i tempi. Inevitabili le altissime aspettative che hanno accompagnato il secondo capitolo realizzato dal famoso regista e produttore canadese con un budget stimato di 250 milioni di dollari, che ha debuttato venerdì nei ...